Primeln: Die richtige Pflege für die Frühblüher

Als Frühblüher sind Primeln sind hart im Nehmen und kommen auch mit winterlichen Temperaturen gut zurecht. Einige Sorten sind jedoch nicht ganz ungefährlich.

Primeln vertragen als Frühblüher Temperaturen unter null Grad. Deshalb können die Pflanzen auch schon bei kaltem Wetter gepflanzt werden, erläutert die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen in Bonn. Der Boden sollte dafür aber nicht gefroren sein.

Nach dem Kauf lassen sich die Primeln zunächst gut für vier bis fünf Tage im Haus zwischenlagern. Bei Temperaturen unter minus zwei Grad können die Blüten der Primeln mit einigen Lagen Zeitungspapier vor Frost geschützt werden. Der Bundesverband Deutscher Gartenfreunde (BDG) in Berlin empfiehlt für Primeln in Topf oder Kasten einen Standort nah am Haus.