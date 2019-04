Akelei sorgt für blühende Überraschungen

Die schöne Akelei wächst und blüht ohne große Ansprüche an Standort und Boden. Sie sät sich selbst aus - und bringt ganz von allein neue Kreuzungen hervor.

Die Akelei ist eine der ersten höheren Stauden, die im Gartenjahr ihre Pracht zeigen. An ihren natürlichen Standorten finden Spaziergänger die Akelei (Aquilegia) auf Bergwiesen, in lichten Laubwäldern und an Waldrändern in Mittel- und Süddeutschland, in Österreich und der Schweiz. Bereits seit mehr als 500 Jahren ist die Schönheit auch eine liebgewonnene Bewohnerin der Hausgärten.