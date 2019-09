Zimmerfarne brauchen viel Pflege

Warum Zimmerfarne einen Standort im Badezimmer lieben und was sie dort brauchen.

Die Wedel des Geweihfarns (Platycerium) erinnern an die Schaufeln eines Elchs.

Zimmerfarne kennt man als Topfpflanzen. Sie machen sich aber auch gut in Gefäßen, die von der Decke hängen.

Viele kennen sie von einem Spaziergang im Wald, doch in den eigenen vier Wänden sind Farne seltener zu finden. Denn die faszinierenden Pflanzen sind nicht leicht zufriedenzustellen.

Genau das Gegenteil sei der filigran wirkende Frauenhaarfarn (Adiantum raddianum): Er wachse recht langsam, stelle aber hohe Ansprüche an Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Bei zu trockener Luft rollen sich seine Fiederblättchen ein - dann heißt es gießen und sprühen, erläutern die Gartenexperten. Ein günstiger Standort für das Frauenhaarfarn sei etwa ein Terrarium.

Geweihfarn ist gute Ampelpflanze

Eine gute Ampelpflanze sei der Geweihfarn (Platycerium bifurcatum), eingebettet in ein lockeres Substrat. Er wachse in seiner Heimat in Baumkronen.