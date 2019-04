Gemüse und Obst für den Balkon

Wer keinen Garten hat, muss auf frisches Obst und Gemüse nicht verzichten. Auch auf dem Balkon lassen sie sich gut ziehen. Ein paar Dinge sollte man dabei jedoch beachten.

So wurden Zwergformen herangezogen und in feinen Keramiktöpfen direkt auf die Tafel gestellt. «Wer heute Obst oder Gemüse auf dem Balkon anbaut, hat vor allem Freude am Beobachten und eigenen Ernten», sagt Marianne Scheu-Helgert von der Bayerischen Gartenakademie in Veitshöchheim.