Kakteen: Pflegetipps für Anfänger und Fortgeschrittene

Kakteen gehören zu den beliebtesten Zimmerpflanzen: In den bizarrsten Formen schmücken die stacheligen grünen Schönheiten die Fensterbänke. Sie sind zwar genügsam. Ein Minimum an Pflege brauchen allerdings auch Kakteen.

Außerdem sind viele Kakteen wahre Blütenwunder: Ihre tiefroten oder leuchtend gelben Trichter können durchaus doppelt so groß werden wie der Pflanzenkörper. «Zu den beliebtesten Anfängerkakteen zählen Warzenkakteen», ergänzt Norbert Sarnes, Kakteen-Sammler und Vizepräsident der Deutschen Kakteengesellschaft (DGK) in Pforzheim. «Sie bilden meist wunderschöne Kränze aus sternchenförmigen Blüten.»

Ob Kugel oder Säule, verzweigt oder mit scharfkantigen Rippen, dornenlos, zottelig behaart oder mit unregelmäßig gebogenen Borstendornen: Sie brauchen alle Licht. Und zwar so viel wie möglich. «Zumindest während der Vegetationszeit sollten Kakteen direktes Sonnenlicht bekommen», rät Haage. Im Sommer dürfen die Stachelköpfe gerne vor die Tür: auf den Balkon, die Terrasse oder auch in den Garten.

Entgegen manchem Vorurteil brauchen Kakteen regelmäßig Wasser - gerade in der Wachstums- und Blütezeit im Frühjahr und Sommer. «Kakteen haben die wunderbare Fähigkeit, Wasser im Gewebe zu speichern. Deshalb kann das Gießen auch mal vergessen werden, ohne dass sie gleich eingehen», erklärt Sarnes. «Doch spätestens, wenn das Substrat ausgetrocknet ist, sollte die Pflanze gründlich gewässert und ihr Speicher damit wieder aufgefüllt werden.» Dabei ist Staunässe unbedingt zu vermeiden. Auch für eine regelmäßige stickstoffarme Düngung sind Kakteen in dieser Zeit dankbar.

Vorsichtig wieder ans Licht gewöhnen

Beim Umtopfen helfen Handschuhe gegen die Stacheln. Alternativ wird der Kaktus in Zeitungspapier oder einen Lappen gehüllt. Dann dürfen die Kakteen wieder an einen hellen, zugluftsicheren Platz am Fenster. In die pralle Sonne kommen sie erst, wenn sie sich wieder an das Licht gewöhnt haben, also nach etwa zwei bis drei Wochen. Dann lassen auch die ersten Knospen nicht mehr lange auf sich warten.