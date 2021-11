Weihnachtsbaum im Topf richtig auspflanzen

Der Ex-Weihnachtsbaum kann später im Garten als normale Tanne noch ein langes Baumleben haben. Eine Anleitung zum richtigen Auspflanzen.

Am besten regeneriert sich der Baum an einem hellen, kühlen, aber frostfreien Platz. Wintergarten, helle Garage oder Keller eignen sich gut.

Gleich dreimal gibt es den Weihnachtsurwald in Berlin-Brandenburg. Hier kann man statt Wegschmeißen Weihnachtsbäume im Topf mieten oder kaufen, die nach Weihnachten in Garten, Wild- und Waldprojekte ausgepflanzt werden. mehr

Nach etwa zwei Wochen kann der Baum bei milder Witterung in den Garten umziehen. Am besten wird er umgehend eingepflanzt.

Wurzeln nicht beschädigen

Vor allem bei der Nordmanntanne muss das Austopfen und Einpflanzen sehr vorsichtig geschehen. Sie bildet eine sogenannte Pfahlwurzel, die beim Ausheben aus dem Topf oft so stark geschädigt wird, dass sie draußen nicht mehr anwächst. Deshalb am besten den gesamten Wurzelballen aus dem Topf heben und ganz vorsichtig an den Rändern auflockern und dann in den Boden setzen.