Schottergarten: 9 Gründe, die dagegen sprechen

Die meisten entscheiden sich für einen Schottergarten, weil er pflegeleicht sein soll. Dabei ist das Gegenteil der Fall. Und es gibt weitere Nachteile.

Granit statt Grün: Mit dem Schottergarten setzt sich ein neuer Gartentyp in Deutschland durch. Statt Rosen, Lavendel und Tomaten machen sich Kiesel, Split und Findlinge breit, manchmal wächst dazwischen eine einsame Konifere. Die Gründe, einen solchen Steingarten anzulegen, sind oft dieselben: Der Garten soll pflegeleicht sein und immer ordentlich aussehen. Ganz so einfach ist das leider nicht.

Damit Löwenzahn, Vogelmiere und Co. gar nicht erst zum Zuge kommen, wird unter dem Schotter ein Unkrautvlies verlegt. So haben weder im Boden befindliche Wurzeln noch herangewehte Samen eine Chance. Zwar stimmt es, dass ohne Erde nichts wächst. Doch mit der Zeit lagern sich Algen, Blütenstaub, Schmutz und Laubreste zwischen den Steinen ab. Und die sind keimtauglich.

Gerade in Zeiten, in denen die Artenvielfalt bedroht ist, erscheinen die Steinwüsten paradox. Sie sind ökologisch wertlos. Sie bieten weder Schmetterlingen oder Bienen einen Lebensraum noch anderen Nützlingen wie Würmern und Käfern. Amsel, Meise oder Rotkehlchen haben dann auch keinen Grund mehr, vorbeizukommen.

Vollgelaufene Keller in versteinerten Neubausiedlungen? Das kommt vor. Wo Humus, Lehm und Erde durch eine Steinschicht ersetzt werden, entfällt die Speicherfähigkeit des Bodens. Statt zu versickern, landet der Regen im Gully. Bei Starkregen oder langanhaltenden Niederschlägen ist das Entwässerungssystem schnell überfordert und das Wasser sucht sich den Weg in die Keller. Verstärkt wird der Effekt dadurch, dass manche Hausbesitzer Teichfolie statt Unkrautvlies als Unterlage für ihren Schottergarten verwenden oder sogar Beton. Der Boden ist vollständig versiegelt.

9. Schottergärten können verboten werden

Mit meinem Garten darf ich machen, was ich will? Nicht ganz. In Städten wie Heilbronn, Paderborn oder Herford ist die Anlage von Schottergärten qua Bebauungsplan für Neubaugebiete untersagt. In anderen Orten und Regionen wird heftig über derartige Maßnahmen gestritten, geht es doch um die Gestaltung privaten Eigentums. Für bestehende Anlagen gibt es bisher keine Verbote.