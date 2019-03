Moos im Rasen bekämpfen

Dicke Polster statt zarter Halme? Dafür kann es verschiedene Ursachen geben. Wer sie kennt, kann das Moos im Garten mit einfachen Mitteln dauerhaft entfernen.

Den Rasen richtig vertikutieren

Der erste Schritt ist immer, das Moos zu entfernen. Das gelingt am besten mit einem Vertikutierer. Bei kleinen Rasenflächen genügt das Vertikutieren per Hand. Bei größeren Flächen lohnt sich die Verwendung einer Vertikutiermaschine, die in vielen Baummärkten gegen eine Gebühr geliehen werden kann. Vertikutierer entfernen Moos, Flechten und alten Rasenschnitt. Gleichzeitig wird der Rasen durch die Schnitte in die Grasnarbe belüftet.