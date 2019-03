Gartenmöbel 2018: Dezent, wohnlich und multifunktional

Die Trends bei den Gartenmöbeln stehen fest: Im Grünen wird es mausgrau mit knalligen Akzenten. Und wer wenig Platz hat, kann mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen.

Kontrast zum Grau: Hängematten bleiben auch in der kommenden Saison bunt.

Die Deutschen geben deutlich mehr Geld für Gartenmöbel aus als früher. Waren es vor zehn Jahren im Schnitt noch 17 Euro im Jahr, kamen 2016 bereits 35 Euro pro Kopf zusammen. Diese Zahlen des Verbandes der Deutschen Möbelindustrie zeigen: Es hat sich etwas getan in den Köpfen.

Im Sommer ist das Wohnen im Freien wichtiger geworden. Und es geht nicht nur einfach darum, bei schönem Wetter draußen zu sein. Auf Balkon, Terrasse und im Garten soll es wirklich wohnlich werden. Das zeigt sich auf der Messe Spoga+Gafa in Köln.

Schon seit einigen Jahren gibt es statt harter Stühle und Plastikliegen vermehrt Sofas und bequeme Tagesbetten. Der Trend für die nächste Sommersaison 2018 ist: Alles wird hochwertiger - Stühle, Sofas, Tagesbetten und Accessoires. Die Menschen seien bereit, mehr auszugeben, wollen dafür aber auch die entsprechende Optik bekommen, erläutert Frank A. Reinhardt, Trendexperte für die Messe Spoga+Gafa in Köln.

Viele lassen sich dabei inspirieren von Möbeln, die sie in Restaurants und Hotels mit schicken Außenbereichen sehen und erleben, erläutert Ursula Geismann, Expertin des Verbandes der Deutschen Möbelindustrie. Angefangen hat das mit Sofas, nach und nach werden auch große Hängemöbel und Daybetten gekauft - wenn es dafür Platz im Garten gibt.

Wie sieht das genau aus? Vor allem geht es um bessere Verarbeitung und stabileres Material. Aber hochwertig kann auch ein spezifisches Aussehen haben: Designer-Möbel sind in der Regel eher dezent und reduziert gestaltet, erläutert der Trendexperte. Und gerade die Formen von klassischen Lounge-Möbeln entdeckt Ursula Geismann derzeit im Handel.

Auch der aktuelle Farbtrend passt dazu: «Muster sind nicht ganz so gefragt, es sind eher Unifarben», so Reinhardt. Vor allem wird das dezente Grau zur Grundfarbe, alle knalligen Farben kommen maximal als Akzente hinzu.

Konkret heißt das: Sofas, Stühle und Tische sind vornehmlich grau - und zwar in allen Nuancen von hell bis dunkel. Und Kissen, Windlichter, Leuchten, Gläser und Co sind farbig, etwa in leuchtendem Pink, Azurblau oder Grasgrün. Letzteres gilt auch für die Sonnenschirme. «Das ergibt einen schönen Kontrast zu Grau», erläutert Reinhardt. Eine Ausnahme gibt es aber: Hängematten und ähnliche Möbel bleiben vornehmlich bunt.