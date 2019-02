Schwache Hummeln mit Zuckerlösung aufpäppeln

Hummelköniginnen sind nach dem Winterschlaf oft sehr geschwächt. Mit einem einfachen Trick hilft man ihnen schnell wieder auf die Beine.

Im zeitigen Frühjahr suchen Hummelköniginnen nach einem Nistplatz, an dem sie ein neues Hummelvolk gründen können. In den ersten warmen Tagen findet man häufig entkräftete Tiere auf Tischen, Bänken, Fensterbrettern oder am Boden sitzen.