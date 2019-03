Wühlmäuse im Garten bekämpfen

Wühlmäuse fressen Wurzeln, Blumenzwiebeln und Knollengemüse an und verwühlen teils riesige Flächen. Wie man sich vor den Nagetieren schützen kann.

Wurzeln junger Obstbäume, Ziergehölze und Beerenobststräucher sind für Wühlmäuse Leckerbissen - sie nagen sie an. Aber auch Blumenzwiebeln sowie Wurzel- und Knollengemüse sind vor ihnen oft nicht sicher. Hobbygärtner können ihre Pflanzen vor den Tieren, die auch als Schermäuse, Wollmäuse und Erdratten bekannt sind, schützen.

Dafür müssen sie die Obstbäume und Sträucher bereits beim Anpflanzen in spezielle Körbe aus Maschendraht setzen, rät der Pflanzenschutzdienst der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen. Blumenzwiebeln lassen sich mit Pflanzkörben aus Kunststoff schützen, die allerdings manchmal genauso zernagt werden wie die Zwiebeln.

Wenn das nicht ausreicht, muss man Fallen und Fraßköder aufstellen. Im Handel gibt es verschiedene Typen von Wühlmausfallen. Einige von ihnen sind sogenannte Lebendfallen, die mit Ködern aus Sellerie oder Möhren recht erfolgreich eingesetzt werden. Auch Äpfel und Topinambur eignen sich als Köder. Andere sind so konstruiert, dass die Tiere zum Teil qualvoll in der Wühlmausfalle sterben.

Röhrenfallen werden in die Gänge eingesetzt, ihre Türchen öffnen nur nach Innen. Die Fallen müssen aus Tierschutzgründen mehrmals täglich überprüft und die Wühlmäuse befreit werden. Kastenfallen, die ebenfalls zu den Lebendfallen gehören, haben nur einen Eingang. Da man nicht weiß, aus welcher Richtung die Wühlmaus kommt, braucht man in der Regel zwei davon.

Die Zangenfalle wird in den Gang gespannt. Läuft ein Tier hindurch, wird die Falle ausgelöst und das Tier getötet. Gespannt wird sie durch das Zusammendrücken des Griffs. Zangenfallen sind recht günstig in der Anschaffung. Für alle Fallen gilt, dass sie nur mit Handschuhe angefasst werden sollten. Wühlmäuse haben eine sehr feine Nase, menschliche Gerüche halten sie von den Fallen fern. Die Fallen ein paar Tage draußen liegen zu lassen und sie mit Erde abzureiben, ist aus diesem Grund ebenfalls sinnvoll.

Aus Tierschutzgründen sind Kastenfallen zu bevorzugen, da ihr keine Maulwürfe zum Opfer fallen. Sie können einfach wieder freigelassen werden. Für rund 500 Quadratmeter Garten sind rund 20 Wühlmausfallen nötig, um die Plage einzudämmen. Freigelassen werden die Tiere so weit wie möglich von bewohnten Gebieten, damit sie sich nicht wieder neu ansiedeln.

Schussfallen töten die Tiere durch einen Überdruck im Gangsystem. Die Platzpatronen hierfür und die Fallen selbst sind recht teuer und nicht ganz ungefährlich. Das Begasen wird Experten überlassen. Hierbei wird Kohlenmonoxid in die Gänge gedrückt, woran die Nager sterben. Dieses Verfahren ist ebenfalls teuer, gilt aber als effektiv. Für den normalen Hausgarten ist dieses Mittel eher nichts.

Im Handel sind Giftköder mit verschiedenen Wirkstoffen erhältlich. Eingesetzt werden sie vor allem von November bis Ende März, da das Nahrungsangebot dann knapp ist und die Nager eher an die Köder gehen. Bei dieser Methode sterben die Wühlmäuse qualvoll und selten werden alle Tiere erwischt.

Wühlmäuse kann man das ganze Jahr über bekämpfen. Am effektivsten sind die Maßnahmen jedoch von von Herbst bis Frühjahr. Ideal sind Spätherbst und zeitiges Frühjahr für die Bekämpfung, bevor sich die Schermäuse vermehren.

Vorbeugen ist nur bedingt möglich

Wirklich vorbeugen kann nur, wer neu auf ein Grundstück zieht, dass noch nicht befallen ist. Hier bietet es sich an, eine Barriere aus Maschendraht rund um den Garten einzugraben. Die Maschen sollten nicht kleiner als 12 Millimeter in der Weite sein und einen halben Meter tief in den Boden eingegraben werden - und ebenso weit überstehen. Leider sieht das nicht sehr schön aus.