Tomaten: Unreife Früchte nachreifen lassen

Wer auch lange nach der Haupterntezeit unreife Tomaten an den Sträuchern im Garten oder auf dem Balkon findet, kann sich einiger einfacher Tricks bedienen.

Wer auch Wochen nach der Haupterntezeit noch unreife Tomaten an den Stauden im Garten hat, sollte die gesamte Staude ausgraben und kopfüber an einen warmen Platz hängen. Dazu rät die Gartenakademie Rheinland-Pfalz.

Wer einen Frühbeetkasten hat, kann die Pflanze auf dem Beet umknicken und auf ein Brett legen. Die Tomaten dürfen keinen Kontakt zu Erde haben. Dann kommt der Frühbeetkasten darüber, er wird am besten mit isolierendem Material zum Schutz vor der Kälte abdeckt.

Unreife Tomaten in Papier einwickeln

Und wer seine Balkontomaten nachreifen lassen möchte? Der bringt sie am besten in die Wohnung und wickelt sie in Zeitungspapier ein. Auch eine Papiertüte geht.