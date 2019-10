Laubbläser und Laubsauger schaden Tieren, Menschen und Natur

Gartengeräte wie Laubsauger und -bläser können die Gartenarbeit erleichtern. Umweltfreundlich sind sie nicht. Die Alternativen sind außerdem gesünder und genauso effektiv.

Ein großer Laubhaufen in einer windstillen, ruhigen Ecke - das perfekte Winterquartier für Igel. Wer die Winterschläfer nicht stören möchte, sollte Laub in Baum- und Strauchnähe nicht beseitigen.

In Laubhaufen leben viele Kleinlebewesen wie Käfer oder Frösche, die gegen die starken Luftströme keine Chance haben, erklärt der Naturschutzbund NABU in Hamburg. Auch für Tiere wie Igel und ihre Jungen können die Geräte zur Bedrohung werden.

Doch Laubbläser sind nicht besser: Wie auch die Laubsauger verteilen sie am Boden und in der Luft befindliche Mikroben, Pilze, Unrat und Tierkot in der Umgebung. Das kann gesundheitlich bedenklich sein - für den Benutzer der Geräte und für Umstehende.

Laubsauger und -bläser verpesten die Luft

Außerdem geben die meisten Laubsauger und -bläser mit einem Verbrennungsmotor ungefiltert Schadstoffe an die Luft ab. Und laut sind sie auch: Die Geräte können im Betrieb zwischen 90 und 120 Dezibel laut werden und sind damit in etwa so laut wie eine Kettensäge oder ein Presslufthammer. Daher dürfen Laubbläser in Wohngebieten wochentags nur zwischen 9 und 13 Uhr sowie zwischen 15 und 17 Uhr benutzt werden. An Sonn- und Feiertagen müssen sie ganz in der Garage bleiben.