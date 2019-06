Mähroboter: Gefahr für Igel und andere Tiere

Mähroboter sind praktisch, leise - und eine große Gefahr für kleine Tiere. Vor allem Igel fallen den kleinen Rasenmähern immer wieder zum Opfer.

Mähroboter können Igeln und anderen Kleintieren im Garten gefährlich werden. Die Geräte sollten laut Herstellerangaben in der Regel nicht unbeaufsichtigt im Beisein von Kindern und Haustieren arbeiten.

Mähroboter nicht nachts laufen lassen

Deswegen lassen viele die selbstständig arbeitenden Geräte in der Dämmerung oder nachts laufen - was sie aber zur Gefahr für dämmerungs- und nachtaktive Tiere wie Igel und Blindschleichen, Kröten, Eidechsen und Insekten macht. Darauf weist Martina Gehret hin, die Igelbeauftragte des Landesbunds für Vogelschutz in Bayern (LBV).