Artenvielfalt im Garten fördern: Vier Tipps für Hobbygärtner

Aufräumen wird überschätzt - zumindest im Garten. Denn Unordnung fördert die Artenvielfalt. Hobbygärtner können aber noch mehr tun, um möglichst viele Nützlinge anzulocken.

Der eigene Garten lässt sich schon mit einfachen Mitteln in eine Heimat für viele verschiedene Tierarten verwandeln. So trägt der Hobbygärtner auf kleiner Ebene zur Artenvielfalt bei. Zunächst einmal kommt es dabei darauf an, mit der Auswahl der Pflanzen ein möglichst breites Angebot zu bilden, erklärt Magnus Wessel vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). Er gibt folgende Tipps: