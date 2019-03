Mücken, Fliegen, Wespen: Lästige Insekten abwehren

Wespen, Fliegen und Stechmücken können ungemein nerven. So lassen sich die lästigen Insekten abwehren.

Sie stehen auf Süßes und lassen einen auf der Terrasse kaum in Ruhe: Wespen sind an warmen Sommertagen eine Plage.

Manche Mücken lieben Dunkelblau und Schwarz - aber nicht alle. «Man sollte hellere, hautbedeckende Kleidung tragen», rät Prof. Thomas Löscher vom Berufsverband Deutscher Internisten. Am besten wählt man keine eng anliegende Kleidung: Zum einen, weil die Mücken dann durch den Stoff stechen, und zum anderen, weil Mücken bei weiter Kleidung nicht so sehr von den Duftstoffen angelockt werden. Wer zu Abwehrmitteln greift, sollte Produkte wählen, die etwa 30 Prozent des Wirkstoffs DEET enthalten. Sie halten vier bis fünf Stunden, danach sollte man sie erneuern. Laut Löscher können sie 90 bis 95 Prozent der Mückenstiche verhindern.

Obstfliegen stoppen

Ihre Vermehrung unterbindet man am besten, indem man ihnen den Ablageort für die Brut nimmt. Das ist vor allem überreifes Obst. Fruchtabfälle kommen idealerweise nicht auf den Kompost, sondern in die verschließbare Biotonne. Die Abfälle werden gut in Zeitungspapier eingewickelt. In der Wohnung wird Obst im Kühlschrank aufbewahrt. Vermeiden kann man den Befall aber nicht komplett. Um Obstfliegen immerhin vom Haus abzuhalten, eignen sich neben den üblichen Fliegengittern Büschel von getrockneten Fliederblüten sowie mit Nelken gespickte Zitronen. Nicht zu verwechseln sind Obstfliegen übrigens mit Trauermücken. Die kleinen schwarzen Fliegen nisten in Blumenerde.