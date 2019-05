Sichtschutz für den Balkon: Vier Ideen

Um den Balkon vor neugierigen Blicken zu schützen, gibt es mehrere Möglichkeiten - von temporär und grün bis dauerhaft und wetterfest.

Nur für die heißen Tage: Manchmal reicht es aus, nur für die Tage, an denen man den Balkon wirklich benötigt, einen Sicht- und Windschutz abzubringen. Als Übergangslösungen reichen oft Sichtschutze aus Stoff und einfache Sonnensegel, erklärt der Architekt Wolfgang Szubin, Präsidiumsmitglied im Verband Wohneigentum in Bonn. Sie lassen sich schnell an der gewünschten Stelle aufspannen und später wieder abnehmen. Andere Möglichkeiten sind Sichtschutzmatten aus Gräsern wie Bambus oder Schilf, die einfach am Balkongeländer befestigt werden.

Wer es farbenfroh mag, nimmt blühende Kletterpflanzen. Manche brauchen ein Rankgerüst, um an der gewünschten Balkonseite emporzuwachsen. Henze empfiehlt für Südbalkone etwa die Clematis. Liegt der Balkon eher im Halbschatten, taugt Wein. Kleine Balkone werden mit Blumenkästen etwas uneinsichtiger. «Sie dürfen auch in einem Mietshaus befestigt werden, selbst an der Außenseite der Brüstung», erklärt Szubin. Will man den Sichtschutz auch den Winter über behalten oder ist in der Wohnung kein Lagerplatz für die Pflanzen, müssen die Arten winterhart sein. Wichtig sind dann auch frostsichere Gefäße, beispielsweise aus Terrakotta.