Schnecken: 10 umweltfreundliche Tipps gegen die gefräßigen Schleimer

Sie fressen sich durch Salatköpfe und vertilgen ganze Blumenbeete über Nacht. Wie man Schnecken im Garten ohne chemische Gifte stoppt und Pflanzen auf natürliche Weise vor ihnen schützt.

Schnecken bringen manchen Hobbygärtner auf die Palme. Sie knabbern am Salat, vernichten Astern und Petunien auf ihrem Weg durch die Beete. Es gibt aber Tipps, Schnecken nicht nur zu vertreiben, sondern sogar ganz von den Beeten abzuhalten - vor allem die gefräßigen Nacktschnecken. Denn Schnecken mit Gehäusen verursachen kaum Schäden. Wie man Schnecken am besten bekämpft, ganz ohne umweltschädliche Gifte oder Chemie.

Schnecken ignorieren selbst die saftigsten Blätter, wenn der Hobbygärtner die richtigen Sorten setzt. Zwar ist Salat die Lieblingsspeise von Nacktschnecken, aber sie mögen keine rotlaubigen Sorten, erläutert BVE. An fleischigen Blättern wie von der Fetthenne, vom Hauswurz und der Wolfsmilch können die Tiere nur schwer knabbern. Das gilt auch für ledriges Grün wie von der Bergenie sowie für behaarte Blätter wie die des Storchschnabels, Nelkenwurz und der Geranien. Eisenhut, Fingerhut, Maiglöckchen und Pfingstrose sind giftig und daher kein Gaumenschmaus für die Schädlinge.

Abends kann Feuchtigkeit im Beet nicht immer gut abtrocknen. Daher ist es besser, frühmorgens zu gießen und Nacktschnecken so die Möglichkeit zur Nahrungssuche zu nehmen.

Ein Ring aus Sägemehl oder Kalk hält die gefräßigen Schnecken vom Beet fern. Sägemehl ist rau- und einen rauen Untergrund meiden die Schädlinge. Kalk verätzt ihre Sohle. Regnet es, müssen diese Schichten aber erneuert werden. Kaffee oder Kaffeesatz ist nicht giftig für die Umwelt, aber für die Schnecken. Ein weiteres umweltfreundliches Mittel gegen die Tiere ist ein Schneckenzaun, den es im Fachhandel gibt. Wichtig ist, dass die Zäune mindestens 10 Zentimeter tief in den Boden und etwa genauso hoch aus diesem ragen. Hiervon muss man die Schnecken aber regelmäßig absammeln - und darauf achten, dass keine Pflanzenteile über den Zaun hängen. Sie würden den Tieren als Leiter dienen.

7. ... und weit weg wieder freilassen

Es hilft tatsächlich, Schnecken einzusammeln und sie über den Zaun zu werfen. Das ist das Ergebnis einer Studie von Forscherteams der britischen Hochschulen Queen Mary University of London und University of Exeter, über das die Zeitschrift «Physica Scripta» im Mai berichtete. Werden Schnecken mindestens 20 Meter weit entfernt, wird ihr Instinkt gestört. Sie finden nicht mehr zurück zum Ausgangspunkt. Allerdings raten die Experten nicht, die Schnecken einfach in Nachbars Garten zu werfen, sondern sie vielmehr im Freiland auszusetzen.