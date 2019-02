Garten im März: Das Gartenjahr beginnt auf der Fensterbank

Im März startet die Gartensaison. Hobbygärtner dürfen dann endlich wieder setzen, stutzen und säen. Das meiste passiert allerdings auf der Fensterbank.

Dort werden die ersten Pflanzen gesät. Frühes oder frostempfindliches Gemüse wie Salat, Tomaten und Gurken sowie erste Blühpflanzen wie Duftwicken kommen in Töpfen oder einem Saatkasten auf die helle Fensterbank, erläutert Isabelle Van Groeningen von der Königlichen Gartenakademie in Berlin-Dahlem.

Setzlinge in Bad oder Küche ziehen

Da die Setzlinge eine hohe Luftfeuchtigkeit zum Keimen brauchen, es in den beheizten Wohnräumen aber häufig zu trocken ist, stehen sie am besten in Küche oder Bad. Dort wird durch Duschen, Baden und Kochen Luftfeuchtigkeit freigesetzt. Töpfe müssen mit durchsichtiger Folie bedeckt werden, der Saatkasten hat einen Deckel. Erst im April und wenn es weitgehend frostfrei ist, können die Sämlinge ins Freie.