Garten im Januar: Setzen, schneiden, Schnee räumen

Auch im Winter braucht der Garten Pflege. Bei der Arbeit sollten Hobbygärtner aber mit Vorsicht vorgehen.

Was der Hobbygärtner im Januar in seinen Beeten erledigen kann, hängt vom Wetter ab: Gibt es Frost, kann er kaum etwas tun. Liegen die Temperaturen aber über null und scheint dazu noch die Sonne, sollte der Hobbygärtner sich warm anziehen und rausgehen. «Ich fange dann an, die Stauden herunterzuschneiden, die jetzt nicht mehr schön aussehen, oder Gräser, die langsam auseinanderfallen», sagt Isabelle Van Groeningen von der Königlichen Gartenakademie in Berlin-Dahlem.