Ameisen im Garten biologisch bekämpfen

Wenn Ameisen im Garten lästig werden, steckt oft ein weitverbreiteter Schädling dahinter.

Wenn Gartenbesitzer immer mehr Ameisen in ihrem grünen Reich entdecken, hängt das oft mit einem Läusebefall der Pflanzen zusammen. «Die Tiere leben in einer Symbiose», erläutert Bärbel Holl vom Verein zur Förderung ökologischer Schädlingsbekämpfung (VFöS) in Düsseldorf. Sie rät, mit Brennnesselsud oder einer Spüli-Lösung zu versuchen, die Läuse von den Pflanzen abzuwaschen. Damit wird den Ameisen eine Nahrungsgrundlage entzogen, denn sie zapfen süßen Honigtau von den Läusen ab und schützen sie im Gegenzug vor Fressfeinden.