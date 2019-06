Garten im Juni: Schneiden, gießen, Lücken füllen

Im Juni wirkt der Garten perfekt. Es ist trotzdem einiges zu tun: Kräuter und Stauden müssen geschnitten und Pflanzen an heißen Tagen gut umsorgt werden. Die Checkliste für Hobbygärtner.

Hobbygärtner können im Juni durchatmen: Der Wachstumsrückstand vieler Pflanzen durch den langen harten Winter ist überstanden. Der Garten blüht und grünt. «Genießen Sie in diesem Monat den Garten - und die Rosenblüte» lautet daher der erste Ratschlag von Isabelle Van Groeningen von der Königlichen Gartenakademie in Berlin-Dahlem an die Hobbygärtner. Außerdem haben diese im Juni folgende Aufgaben:

Pflanzen bei Hitze richtig gießen

An heißen Tagen brauchen die Pflanzen Wasser. «Aber viele gießen falsch», sagt Van Groeningen. «Ich gieße nur, wenn die Pflanzen etwas schlapp werden. Und ich empfehle, lieber einmal richtig alle paar Tage mit dem Sprenger zu gießen, statt jeden Tag ein bisschen.» Neu Gepflanztes brauche häufiger Nachschub. Gegossen werde am Abend oder am frühen Morgen. Sonst verdunste das Wasser in der Sonne zu schnell.