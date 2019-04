Rollrasen im Garten verlegen und pflegen

Das Verlegen von Rollrasen ist eine sehr einfache Methode, den Garten zu begrünen. Was wenig Zeit kostet, braucht allerdings etwas Arbeit.

© dpa Bahn an Bahn: Der Fertigrasen wird auf dem geglätteten Untergrund einfach ausgerollt.

© dpa Während Rasenflächen im Privatgarten früher fast ausschließlich vor Ort ausgesät wurden, ist seit einigen Jahren ein starker Trend zum Rollrasen zu erkennen.

Kahle Stellen, braune Flecken, Moos: In manchen Gärten ist der Rasen nach dem Winter in einem erbärmlichen Zustand. Die Renovierung mit Nachsaat oder die Fläche ganz neu auszusäen, ist mühsam. Und es dauert, bis das Grün satt und robust ist. Rollrasen - auch Fertigrasen oder Grassode genannt - ist eine Alternative. Er wird längst nicht mehr nur bei der Neuanlage von Grundstücken eingesetzt.

Welche Vorteile hat Rollrasen? Rollrasen wächst auf Feldern mit idealen Bodenverhältnissen heran. Er zeichnet sich durch eine dichte Grasnarbe mit einem stabilen Wurzelnetz aus. Nach einem Jahr wird der Rollrasen geerntet. Dafür schälen Maschinen Matten mit einer Stärke von etwa zwei Zentimetern ab. Diese kommen dann gerollt in den Handel. Es gibt Fertigrasen manchmal aber auch in geklappter Form oder als Ziegel.

Für Hobbygärtner hat der Rollrasen zwei große Vorteile. Zum einen bringt er im Handumdrehen saftiges Grün in den Garten. Vielleicht noch wichtiger ist jedoch, dass der Fertigrasen alle Kinderkrankheiten schon hinter sich hat. Denn gerade in den ersten Monaten nach der Aussaat gibt es Probleme mit dem Grün: Das Saatgut wächst nicht gleichmäßig. An einigen Stellen muss nachgebessert werden, an anderen hat sich Unkraut breitgemacht.

Welche Nachteile gibt es? Wer leidenschaftlich gerne gärtnert, hat vielleicht Freude daran, seinen eigenen Rasen herzustellen und sich täglich darum zu kümmern. Für viele andere ist es jedoch ein Kampf. Ohne Nachteile ist aber auch der Rollrasen nicht. Ein Minuspunkt ist, dass es den Fertigrasen in nicht so vielen Mischungen gibt wie das Saatgut. Die meisten Hersteller hätten vier Typen im Angebot: Strapazierrasen, Sport-/Spielrasen, Schattenrasen und mediterranen Rasen. Ihn zu verlegen, braucht ein gewisses Maß an Vorbereitung.

Am besten wird Rollrasen zwischen März und Mai sowie im Herbst bis Mitte Oktober verlegt. Lange lagern sollte der Rasen nach dem Kauf nicht. Auf der Rolle, das ist nicht die natürliche Lebensweise des Rasens. Das hält er nicht lange ohne signifikante Qualitätseinbußen aus.

Rollrasen verlegen: So geht's Damit die Schicht gut anwächst, muss der Untergrund vor dem Ausrollen gut vorbereitet werden. Ist der alte Rasen wellig, wird mit einem Sodenschneider vom Boden abgeschält oder mit einer Schaufel abgetragen. Die Erde wird dann tiefgründig umgegraben oder mit einer Bodenfräse aufgelockert. Steine, Unkraut und Wurzelreste werden entfernt. Nun bietet sich auch die einmalige Gelegenheit, den Boden grundlegend zu verbessern: In schweren, lehmigen Böden lässt eingearbeiteter Sand Wasser besser abfließen. Leichte, sandige Böden sollten mit Humus angereichert werden.

Die Fläche müssen Hobbygärtner mit der Harke glätten und verdichten. Dafür gibt es in Baumärkten Rasenwalzen. Zum Abschluss kommt auf die Fläche ein spezieller Starterdünger. Der Untergrund sollte erdfeucht sein, er klebt also leicht. Die Sode des Fertigrasens muss ganz auf dem Boden aufliegen. Am besten wird die Unterseite des Fertigproduktes daher leicht mit der Harke angeraut. So können sich beide Flächen gut verzahnen. Die Bahnen sollten dicht an dicht liegen.

Wie lange braucht der Rasen, um anzuwachsen? Die einzelnen Stücke werden am besten versetzt verlegt- wie die Ziegel einer Mauer. So entstehen keine durchgängigen Nähte. Gibt es schon beim Verlegen eine Lücke, dann wird sich diese nie schließen. Und das hat Folgen für das Anwachsen: Bei Trockenheit zieht sich die Sode zusammen, dadurch gelangt Luft an den Unterboden. Nach dem Verlegen muss der Gärtner den Fertigrasen gut wässern. Innerhalb von etwa zwei Wochen verwächst dieser mit dem Boden. Und nach weiteren zwei Wochen dürfen die Kinder darauf bereits Fußball spielen oder mit dem Hund toben. Für die Rasenpflege gilt dann wie bei jedem anderen Zierrasen: Regelmäßig düngen, wässern, mähen und vertikutieren.

Den Rollrasen gibt es in vielen Bau- und Gartenmärkten, in den meisten Fällen auf Bestellung. Die Lieferung erfolgt gegen Gebühr bis vor die Haustür. Hersteller sind im Deutschen Rollrasenverband organisiert. Weitere Ansprechpartner sind Garten- und Landschaftsbauer, die eventuell die Hersteller kennen und direkt ansprechen können.

Wie viel kostet der Rasen? Rollrasen wird in Quadratmetern verkauft. Eine Standardrolle hat eine Länge von 2,5 Metern und eine Breite von 40 Zentimetern. Die Preise unterscheiden sich zum Teil erheblich. Für eine gute Qualität sollte man bei größeren Mengen einen Quadratmeterpreis von 4 bis 6 Euro einkalkulieren. Bei geringeren Abnahmemengen kann der Preis höher sein. Gartenbesitzer belegen inzwischen häufig nur eine kleine Fläche - zum Beispiel rund um die Terrasse und den Sitzbereich sowie den Vorgarten - mit Rollrasen. Für den Rest nehmen sie Saatgut.

