Garten im November: Was vor dem Frost zu tun ist

Wenn das letzte Laub fällt, werden auch die Nächte frostig. Welche Gartenarbeiten im November erledigt werden müssen.

Lavendel schneiden, Blumenzwiebeln setzen, Rosen anhäufeln: Was in welchem Monat und zu welcher Jahreszeit im Garten zu tun ist. mehr

Gut abgelagerter Pferde- oder Rindermist kommt in einer Schicht bis über die Veredlungsstelle um Rosen. Wer keinen Mist hat, kann zur Not auch Kompost nehmen. Die Nährstoffe des Düngers versorgen die Wurzeln, außerdem schützt die Schicht vor der Kälte.

Zwiebeln im November setzen

Wer es noch nicht erledigt hat, sollte im November schleunigst die Zwiebeln von Frühblühern wie Krokussen, Narzissen und Hyazinthen in die Erde bringen. Das sollte vor dem ersten richtigen Bodenfrost passiert sein. Die Zwiebeln kommen doppelt so tief in die Erde, wie sie hoch sind. Das schützt sie auch vor dem Frost.