Blumenkästen bepflanzen: Tipps für Balkongärtner

Sobald es keinen Frost mehr gibt, können Hobbygärtner ihre Blumenkästen bepflanzen. Wie sie dabei am besten vorgehen.

Die Pflanzen für den Balkon werden erst ab Mai in die Kästen gesetzt, wenn die Gefahr von Nachtfrost vorbei ist. Balkone in großen Städten und geschützten Lagen können aber auch früher bepflanzt werden. Hier ist die Frostgefahr deutlich geringer. Beim Kauf sollte man darauf achten, dass die Pflanzen schon viele Knospen haben und der Topf voller Wurzeln ist. Blätter und Blüten dürfen keine Schädlinge haben.

Die frisch gereinigten Blumenkästen erhalten zunächst eine Drainageschicht aus Blähton, damit das Gießwasser gut abfließen kann. Darüber legt man ein Trennvlies, um Verschlammung vorzubeugen. Danach folgt eine erste Schicht Substrat, in das Langzeitdünger eingearbeitet wird.

Anschließend taucht man die Töpfe mit den Pflanzen so lange in Wasser, bis keine Luftblasen mehr zu sehen sind. Der Plastiktopf wird danach vorsichtig entfernt. Wenn der Topf fest sitzt, dreht man ihn um und schlägt ihn leicht gegen den Blumenkastenrand, bis sich der Wurzelballen löst.

Verfilzte Wurzelballen aufreißen

Verfilzte Wurzelballen sollten etwas aufgerissen werden, damit die Pflanze besser im Kasten einwurzeln kann. Aufrechte, höhere Pflanzen stehen am besten in der Kastenmitte, Pflanzen mit hängenden Trieben brauchen einen Platz am Rand.