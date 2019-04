Süße Geschenkideen für Hochzeitsgäste

Ein kleines Geschenk für die Gäste gehört für viele Hochzeitspaare dazu - oft in Form einer süßen Aufmerksamkeit. Sechs Ideen für jedes Budget.

Mandeln mit dickem Zuckerguss sind ein Dauerbrenner. «Die sind Klassiker», sagt die Frankfurter Hochzeitsplanerin Bettina Funke-Redlich aus Frankfurt am Main. Wirklich gut schmecken sie aus Sicht der Expertin aber nicht - oder wie sie formuliert: «Die isst zwar nachher niemand, aber es sieht immer sehr schön aus.»

Mandel-Alternative: Schokolinsen mit Aufdruck

Schokolinsen sind eine Option. Einige Anbieter bedrucken diese auch. Das Datum der Trauung etwa passt durchaus auf die kleinen Teile. «Das ist so ein Snack, den jeder mag und jeder aus Kindertagen kennt», sagt Funke-Redlich. Eine kleine Selektion Pralinen in Folie verpackt machen ebenfalls etwas her. Sie lassen sich zum Teil bedrucken, sind mit vier bis fünf Euro für drei Stück pro Gast aber auch teurer als Mandeln oder Schokolinsen, wie die Sprecherin des Bundes deutscher Hochzeitsplaner erklärt.