Baldrian: Welche Wirkung hat er auf Katzen?

Baldrian wirkt bei vielen Katzen wie eine Droge - die Wurzel versetzt die Samtpfoten in einen Vollrausch. Was Katzenhalter darüber wissen sollten.

Baldrian ist ein weit verbreitetes Kraut. Sein für Menschen eher unangenehme Geruch, der viele an alten Käse oder ungewaschene Füße erinnert, kommt von den in der Pflanze enthaltenen ätherischen Ölen, Alkaloiden und Sesquiterpenen. Letzte wirken bei Katzen ähnlich wie Sexuallockstoffe. Verarbeitet wird vor allem die ölhaltige Wurzel. Getrocknet wird sie für den Menschen zu Baldriantee verarbeitet. Sie landet aber eben auch im Schmusekissen für die Katze - zusammen mit Füllmaterial. Oft ist das Watte, manchmal Dinkelspelz.

Baldrian nur ab und zu anbieten

Wie oft sollte man Katzen Baldrian anbieten? Nicht zu oft, sagen Katzenexperten. Denn der Effekt nutzt sich ab. Greift man einmal in der Woche dazu, bleibt der Duft für die Katze spannend. Zwischendurch wird das Kissen in einer luftdichten Dose gelagert. Ist das Kissen durch den Speichel der Katze nass, vorher unbedingt gut trocknen lassen. Die Lagerung in der Dose hat den zusätzlichen Vorteil, dass der Geruch länger erhalten bleibt. Bevor die Katze das Kissen erneut bekommt, einmal gut durchkneten. So riecht es fast wie neu. Zu oft verwendet werden sollten die Kissen aus Hygienegründen nicht.