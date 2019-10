Hund stellt Wild nach: Jäger darf Hund erschießen

Wenn Hunde im Wald und auf Wiesen Wildtieren nachjagen, dürfen Jäger sie erschießen - je nach Bundesland aber nicht sofort.

«Das sollte aber nur die Ultima ratio sein», erklärt Torsten Reinwald vom Deutschen Jagdverband. Dann, wenn der Hund in flagranti erwischt werde und dem Reh gerade an der Kehle hängt. «In welcher Situation es tatsächlich erlaubt ist, wird in jedem Bundesland allerdings unterschiedlich ausgelegt», so Brückner.