Kind nie mit Hund alleine lassen

Kleine Kinder und Hunde haben oft ein inniges Verhältnis. Dennoch sollten Eltern beide niemals unbeaufsichtigt lassen - denn Kinder sind unberechenbar.

Kindern Umgang mit dem Hund beibringen

Kinder sollten zudem frühzeitig lernen, einen ruhenden Hund in Frieden zu lassen und sich auch von seinen Plätzen fernzuhalten. Was Freiraum für den Hund ist, sollte klar abgegrenzt sein. Erst recht ist zu vermeiden, sich einem Hund während des Fressens zu nähern, ihn zu berühren oder auf andere Weise mit ihm in Kontakt zu treten.