Katzen das Betteln abgewöhnen

Katzen nutzen es oft aus, wenn ihre Halter einem bettelnden Blick oder Miauen nicht widerstehen können. Zum Glück gibt es ein einfaches Gegenmittel.

Bettelnde Katze konsequent ignorieren

Das beste Mittel im Umgang mit einer bettelnden Katze sei konsequentes Ignorieren. Denn auch der hartnäckigste Vierbeiner gebe irgendwann auf. Wenn also die Katze wieder einmal am Esstisch anfängt, mitleidig zu schauen und zu miauen, heiße es stark bleiben. Für alle Personen am Tisch gilt: Streichel- und Fütterverbot!