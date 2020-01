Hundefutter ist nichts für Katzen

Pro Kilo ist Hundefutter deutlich billiger als Katzenfutter. Die Katze damit zu füttern, ist jedoch schlecht fürs Tier. Und auch andersrum gibt es Probleme.

Katzen und Hunde separat füttern

Um zu verhindern, dass sich die Katze regelmäßig am Hundenapf bedient, sollten Halter den Hund separat in einem Raum fressen lassen und eventuelle Reste schnell entsorgen. Ist das Gegenteil der Fall - der Hund will immer ans Katzenfutter - gibt es zwei weitere Möglichkeiten: Entweder können Halter mit dem Hund Abbruchsignale üben. Der Hund lernt dann, dass Katzenfutter für ihn tabu ist. Oder sie füttern die Katze an einem erhöhten, für den Hund unerreichbaren Platz.