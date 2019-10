Piranhas brauchen viel Platz und Ruhe

Hartnäckig hält sich ihr Ruf als Mörder. Zu Hause im Aquarium sind Piranhas friedlich - vorausgesetzt, die Tiere hängen sich nicht auf der Pelle.

In Freiheit lebend erledigen Piranhas ihren Job als eine Art Gesundheitspolizei. Denn wie die Geier an Land fressen die Piranhas im Wasser das Aas. Damit verhindern sie Fäulnis und das Entstehen gefährlicher Keime. Sie selbst sind mit einem robusten Immunsystem ausgestattet. Marco Hasselmann staunt immer wieder: Selbst tiefe Wunden heilen bei einem Piranha in kürzester Zeit. Wenn durch einen kannibalischen Biss eines Kumpels ein ganzes Stück Fleisch fehlt, wächst es ruckzuck wieder nach.

Seiner Erfahrung nach befassen sich nur wirklich interessierte Aquarianer mit der Haltung von Piranhas. «Die latschen auch nicht einfach in einen Laden», sagt Schäfer. In der Regel werden die Fische vorbestellt. Die üblicherweise in Europa nachgefragten Piranhas werden in Mitteleuropa oder in Hongkong gezüchtet.