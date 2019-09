Stachelmäuse bitte nicht kuscheln

Wer Stachelmäuse als Haustiere halten will, braucht viel Platz für die Tiere. Auch eine gewisse Zurückhaltung ist nötig. Denn angefasst werden wollen die Nager nicht.

Stachelmäuse sind nicht gern allein. Wer sie halten möchte, muss also mehrere Tiere anschaffen.

Am besten schaffen Halter nur weibliche Stachelmäuse an. Männchen kämpfen untereinander und wer beide Geschlechter zusammenhält, muss mehrmals im Jahr mit Nachwuchs rechnen.

Stachelmäuse sind agile Tiere, sagt Prof. Manfred Niekisch, Leiter des Frankfurter Zoos, in dem Goldstachelmäuse gehalten werden. Sie sind sehr sprungfreudig, brauchen also viel Platz und sind auch ansonsten sehr anspruchsvoll in der Haltung. Zahm werden die Tiere nicht, zum Kuscheln sind sie gänzlich ungeeignet.