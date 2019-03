Wellensittiche vom Brüten abhalten

Mit ein paar einfachen Tricks können Halter von Wellensittichen die Vögel an der Fortpflanzung hindern.

Ohne Bruthöhle kein Wellensittich-Nachwuchs

Wellensittiche sind von Natur aus Höhlenbrüter. Deshalb sollte im Käfig oder in der Voliere kein Nistkasten angebracht sein. Auch dunkle Ecken in der Wohnung wie unter dem Sofa sind beliebt, erklärt Biologin Hildegard Niemann. Findet die Henne keine Bruthöhle, bekommt sie in der Regel keinen Nachwuchs.