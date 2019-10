Hunde nur selten baden

Viele Hundebesitzer baden ihre Vierbeiner regelmäßig. Eine andere Pflegemaßnahme eignet sich jedoch viel besser, um das Tier von Schmutz zu befreien.

Kopf besser nicht abbrausen

Am besten arbeitet man sich von den Pfoten bis nach oben vor. Nach dem Nassmachen mit der Brause und dem Einseifen mit Hundeshampoo wird gründlich ausgespült. Der Kopf sollte nur mit einem Waschlappen gereinigt werden, damit Wasser und Shampoo nicht in die empfindliche Nase, in die Ohren oder Augen gelangen. Wer auch den Kopf abbrausen und einseifen will, sollte dabei sehr vorsichtig sein.