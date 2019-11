Chihuahua: Bitte nicht verhätscheln!

Chihuahuas werden oft als Accessoire oder Spielzeug betrachtet. Einen großen Gefallen tut man den kleinen Hunden damit nicht.

Bikinis, Mäntelchen und Schühchen: Wer seinem Chihuahua etwas anziehen möchte, findet im Internet eine große Auswahl an Kleidungsstücken in Mini-Hund-Größe. Der Chihuahua gilt als die kleinste Hunderasse der Welt.

Aus seinem runden Kopf blicken große Augen, die ihn zusammen mit dem zierlichen Körperbau niedlich wirken lassen. Das ist aber manchmal zugleich sein größer Nachteil: «Ein Chihuahua möchte ernst genommen werden - so wie jeder andere Hund auch», sagt Udo Kopernik vom Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH) aus Dortmund.

Kopernik sagt, ein Chihuahua sei zwar ein kleiner Hund, er habe aber eine große Persönlichkeit: «Ein Chihuahua unterscheidet nicht zwischen sich und einer Dogge - er betrachtet sich als gleichwertig.» Das sagt auch Klaus Mergel vom Verband Deutscher Kleinhundezüchter (VK), in dem er Rassebetreuer für Chihuahuas ist: «Der Chihuahua ist kein ängstlicher Hund.» Er sei eher wie ein Kobold, der gerne unterwegs ist und überall mit dabei sein will.

Den Besuch einer Hundeschule hält Mergel für begrenzt sinnvoll. Oft böten diese zwar auch Welpenstunden an. «Dort sind aber häufig auch große Hunde.» Die Verletzungsgefahr für einen kleinen Chihuahua sei relativ groß. Wer Erfahrung mit Hunden hat, könne seinen Chihuahua auch ohne Probleme in Eigenregie erziehen.

Hund nicht einfach "wegstecken"

Auch Ariane Ullrich vom Berufsverband der Hundeerzieher und Verhaltensberater (BHV) rät beim Besuch einer Hundeschule bei Chihuahuas eher zur Vorsicht. «Gibt es keine Kleinhund-Gruppe, dann ist Einzeltraining manchmal sinnvoller», sagt sie. Einen Hund nicht zu erziehen bedeute, ihn in Situationen, in denen sein Verhalten nicht erwünscht ist, einfach «wegzustecken», weil er so handlich sei. «Das ist das Dilemma mancher Kleinhunde, weil sie nicht ernstgenommen werden.»