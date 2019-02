Eichhörnchen-Nest auf dem Balkon: Was tun?

Wer im Frühjahr auf dem Balkon ein Eichhörnchennest entdeckt, sollte Geduld haben und den Balkonputz vertagen. Doch was ist, wenn die Mutter vor Schreck die Flucht ergreift?

In den ersten Monaten des Jahres bringen Eichhörnchen ihre Jungen zur Welt. Dabei nisten sie auch auf Balkonen, etwa in Blumenkästen, erläutert der Verein Aktion Tier. Wer seinen Balkon nun fit für den Frühling macht, sollte gut aufpassen. Die Tiere könnten sich auch unter Kissenstapeln oder Polstern verstecken.

Warten, bis Eichhörnchen das Nest verlassen

Wer ein Nest mit Jungen findet, deckt es am besten wieder zu und legt es an die Ursprungsstelle zurück, damit die Mutter es wiederfindet. An dieser Stelle wartet man dann besser mit den Arbeiten, bis die Tiere den sogenannten Kobel verlassen haben. Nach spätestens sechs Wochen wechselt die Eichhörnchenmutter mit ihrem Wurf ohnehin in ein anderes Nest, und die Kästen können neu gestaltet werden.