Vögel füttern: Futterglocke selber bauen

Futterstellen helfen Wildvögeln über den Winter. Sie lassen sich leicht selber basteln. Eine Futterglocke ist am einfachsten.

Wer Vögeln im Garten über den Winter helfen möchte, baut am besten eine Futterglocke. Das geht recht einfach. Sie besteht aus einem Blumentopf, einer Dose oder der halben Schale einer Kokosnuss, die später mit der großen Öffnung nach unten am Baum oder an einem Balken hängen.

Wie ist eine Futterglocke aufgebaut? In den Boden des gewählten Objekts kommt ein Loch und senkrecht hinein ein Zweig, der etwa zehn Zentimeter aus der großen Öffnung der Futterglocke und ein kleines Stück aus dem Bodenloch übersteht. An letzterem Ende wird ein Draht zum Aufhängen befestigt, erklärt der Landesbund für Vogelschutz in Bayern (LBV).

Mit was wird die Futterglocke gefüllt? In die Glocke kommt nun warmer Futterbrei, gekocht aus Rindertalg oder Pflanzenfett gemischt mit Samen, einer Futtermischung oder Trockenfrüchten. Bei fertigen Mischungen ist es besonders wichtig, auf den Zusatz "ambrosiafrei" zu achten und die Futterstelle vorsichtshalber immer wieder auf Ambrosiapflanzen zu kontrollieren um deren Ausbreitung nicht noch zu befeuern. Den Brei fest werden lassen und dann die Glocke aufhängen. Die Vogelschützer empfehlen einen schattigen Standort für die Glocke. Denn wird die Füllung wieder warm, verflüssigt sie sich.

Welche anderen Futterstellen gibt es für Vögel? Aufwendigere Futterstellen lassen sich in Form eines Häuschens oder eines Futterautomaten aus wasserfest verleimtem Sperrholz bauen. Auf der Webseite des LBV gibt es die detaillierten Anleitungen für Futterglocke, Futterautomat und Futterhäuschen.

Was kann man für Vögel im Winter noch tun? Wichtig ist außerdem die Wasserversorgung der Vögel im Winter. Dazu taugt der Untersetzer eines Blumentopfes oder ein Suppenteller. Die Ränder sollten flach abfallen und möglichst rau sein. Ein Stein oder ein anderer Gegenstand in der Mitte dient den Vögeln als Sitzplatz, erläutern die Vogelschützer.

Wo ist der beste Platz für die Vogeltränke? Die Tränke steht am besten vor einem Fenster. So sieht man direkt, wenn das Wasser gefriert, und man kann es mit heißem Wasser wieder verflüssigen. Zum Schutz der Vögel sollten sich keine Gehölze in unmittelbarer Nähe befinden, damit dort nicht etwa Katzen auf sie lauern können.

