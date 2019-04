Käfer als Haustiere: Das große Krabbeln

Hirschkäfer, Rosenkäfer und Co. können problemlos im Terrarium gehalten werden. Was die kleinen Krabbeltiere zum Wohlfühlen brauchen.

«Vor allem für Kinder und Jugendliche, die sich im Unterricht mit dem Lebensraum von Insekten beschäftigen, kann das interessant sein», so Schlüter. Besonders Rosen-, Hirsch- und Riesenkäfer sind als Haustiere beliebt. Die meisten Halter kaufen die Käfer im Larvenstadium. Am besten gehe das in einer Zoohandlung mit Terraristikbereich oder bei einem Züchter, sagt Schlüter. Auch auf Insektenbörsen wechseln die Larven die Besitzer.

Viele Käfer sind streng geschützt

Im Terrarium gehalten werden vor allem tropische Arten. Die meisten von ihnen - wie zum Beispiel der leicht zu vermehrende Kongo-Rosenkäfer - stammen ursprünglich aus Afrika. Immer mehr Exemplare in heimischen Terrarien haben ihren Ursprung aber auch in den Regenwäldern Mittel- bzw. Südamerikas und Asiens. Ganz wichtig: Fast alle in Europa vorkommenden Rosenkäferarten stehen unter besonderem Schutz. Sie zu sammeln, ist streng verboten. Hirschkäfer werden in der Roten Liste Deutschlands als "stark gefährdet" geführt. Auch sie dürfen nicht aus der Wildnis entnommen werden.