Hundekekse selber machen

Wer Hundekekse selber backt, sollte bei den Zutaten ganz genau hinschauen. Sonst werden aus gutgemeinten Leckerlies schnell ungesunde Kalorienbomben.

Selbst gemacht ist immer gesünder? Auf diese einfache Rechnung sollten Hundehalter nicht hereinfallen, wenn sie ihrem Vierbeiner mit selbst gemachten Hundekeksen eine Freude machen wollen. Denn Leckerli ist Leckerli. Und wie bei der Industrieware kommt es auch bei Selbstgebackenem auf Inhaltsstoffe und Dosierung an.

Bei Hundekeksen auf Fett und Zucker verzichten

«Idealerweise ist der Brennwert der Kekse nicht zu hoch», erklärt Jürgen Zentek vom Institut für Tierernährung an der Freien Universität in Berlin. Deshalb sollte man auf fettreiche Zutaten, aber auch auf Zucker und Mehl mit einem geringen Anteil an Ballaststoffen möglichst verzichten oder sie wenigstens sparsam einsetzen.