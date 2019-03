So gewöhnt man Hunde an das Alleinbleiben

Ab und zu muss ein Halter seinen Hund allein in der Wohnung lassen. Wie das Haustier die Trennungsangst überwindet.

«Trennungsangst ist ein Verhaltensproblem, das vor allem bei Hunden auftritt, die keine korrekte Ablösungsphase durchlebt haben», erzählt Sonja Schmitt. Sie ist Tierärztin und Mitglied im Berufsverband der Hundeerzieher und Verhaltenstherapeuten (BHV) im hessischen Waldems-Esch. Oft münde diese Angst in Zerstörungswut. «Meistens machen die Tiere Gegenstände kaputt, die den Geruch ihrer Besitzer tragen», sagt Celina del Amo, Tierärztin und Verhaltenstherapeutin aus Düsseldorf.

Welche Folgen kann das haben?

«Alle Hunde haben je nach Veranlagung einen unterschiedlich ausgeprägten Meutetrieb und wollen daher beim Rudel bleiben», erläutert Ann Kari Sieme von der Organisation Aktion Tier in Berlin. Besonders sensible Vierbeiner neigen sogar zu Depressionen und resignieren nach einer Weile. «Dann nehmen die Tiere beispielsweise Kleidungsstücke und ziehen sich damit in ihr Körbchen zurück», sagt Sieme.