Hundesprache: Körpersprache beim Hund richtig verstehen

Wenn Menschen die Körpersprache von Hunden falsch interpretieren, kann die Situation schnell gefährlich werden. Wie man die Signale des Tieres deutet.

Nicht gut drauf: Gebleckte Zähne und nach hinten gelegte Ohren sind in jedem Fall ein Zeichen, dass sich das Tier nicht wohlfühlt - und zur Abwehr schnappen könnte.

Komm her, spielen! Hunde haben verschiedene Ausdrucksformen, um miteinander zu kommunizieren.

Obwohl die Tiere ein sehr fein differenziertes Ausdrucksverhalten besitzen, das ihre Stimmungen, Gefühle und Absichten ausdrückt, interpretieren Menschen es häufig falsch. «Menschen, die unsicher sind und sich um ihren Hund sorgen, neigen dazu, viel zu schnell in Begegnungen mit anderen Hunden einzugreifen», sagt die Fachtierärztin.

Auch Bellen oder Knurren können von der Aufforderung zum Spiel bis zur Warnung alles bedeuten. Um den Hund richtig zu verstehen, sollten sich Menschen daher nie auf einzelne Zeichen beschränken. «Es ist immer ein Bündel an Signalen, von der Nasen- bis zur Schwanzspitze», sagt Feddersen-Petersen.

Je weiter nach vorn Körper, Ohren und Lefzen gerichtet sind, desto gefährlicher für das Gegenüber. Kommt jetzt noch ein Knurren dazu, wird der Hund bald zur Abwehr schnappen. «Offene Aggression des Hundes zeigt sich durch eine erhobene, leicht pendelnde Rute. Die Ohren zeigen nach vorn, der Körper ist angespannt. Die Läufe sind durchgedrückt, der Blick fixiert das Gegenüber, die Zähne sind gebleckt, die Mundwinkel kurz», zählt die Tierärztin Katrin Umlauf vom Deutschen Tierschutzbund in Bonn auf.

Wann will der Hund nur spielen?

Am ungefährlichsten ist ein Hund in Spiellaune. «Macht der Hund übertriebene Gesten, wedelt mit der Rute, hat große Augen, reißt das Maul auf und stellt den Vorderkörper tief, dann will er- zumindest für diesen Moment- wirklich nur spielen», sagt Umlauf. Doch selbst dann kann er schnappen. Barbara Schöning, Tierärztin für Verhaltenskunde vom Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH), erklärt: «Damit signalisiert ein Hund dem anderen, dass es ihm zu heftig wird.»