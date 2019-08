Meditation: Der Weg zu sich selbst

Meditation sieht so einfach aus - aber die Gedanken abschalten zu können, will gelernt sein.

Ein Mensch sitzt mit geschlossenen Augen in einem ruhigen Raum und tut scheinbar nichts. Doch der Eindruck täuscht - innerlich tut sich bei ihm eine Menge. «Er geht in sich selbst», sagt Oli Simon vom Meditationshaus des Tibetischen Zentrums im niedersächsischen Schneverdingen. Der Mensch wendet sich von der Außenwelt ab und seinem Inneren zu.

Gedanken tauchen auf und verschwinden wieder

Das ist zumindest für einen Anfänger viel leichter gesagt als getan. Das Hauptproblem ist anfangs zum Beispiel das Abdriften der Gedanken. «Die Gedanken sind so wie die Pop-Ups im Internet», vergleicht der Diplom-Psychologe Michael Schellberg aus Hamburg. Seit acht Jahren bietet er Meditationsseminare an. Doch beim Meditieren soll sich nicht eingehend mit den Gedanken beschäftigt werden. Sie sollen nicht bewertet oder gar interpretiert werden. Mit innerer Distanz soll der Meditierende beobachten, wie die Gedanken auftauchen und verschwinden. Wenn er merkt, dass er sich in seinen Gedanken verliert, sollte er sich wieder auf seinen Atem konzentrieren.