Barfuß laufen: Warum es so gesund ist

Wer barfuß läuft, tut seinen Füßen und dem ganzen Körper einen Gefallen. Viele positive Effekte stellen sich ein.

Barfußlaufen ist gut für die Fuß- und Wadenmuskulatur sowie den Rücken. Denn jede Unebenheit im Untergrund auszugleichen, fordert vom Fuß Beweglichkeit und trainiert Muskelpartien, die in festen Schuhen nicht beansprucht werden. Es fördert außerdem das Gleichgewicht und die Körperwahrnehmung und beugt so möglichen Stürzen vor. Darauf weist Sabine Kind von der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement/BSA-Akademie in Saarbrücken hin.