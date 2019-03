Plötzlich Frühling: Tipps für Wetterfühlige

Der Frühling macht uns froh, ist aber für den Körper anstrengend. Wie Wetterempfindliche am besten mit dem Umschwung umgehen.

Eben noch Werte im Frostbereich, und plötzlich Frühlingstemperaturen - das kann dem Organismus ganz schön zu schaffen machen. Wichtig sei, sich bewusstzumachen, dass sich der Körper an den Wechsel anpassen muss und dafür etwas Zeit braucht, sagt Thomas Aßmann vom Deutschen Hausärzteverband. Der Facharzt für Innere Medizin rät: «Gehen Sie in diesen Tagen vorsichtig mit sich um, lassen Sie alles etwas langsamer angehen.»

Zum Frühlingsbeginn viel Sonne tanken

Wie Aßmann rät auch die Medizin-Meteorologin Angelika Grätz vom DWD in Freiburg, schönes Wetter zu nutzen und sich viel an der frischen Luft aufzuhalten. Das Licht rege die Ausschüttung von Serotonin an, dem sogenannten Glückshormon, sowie die von dem lebenswichtigen Vitamin D. Bewegung draußen sei gut, allerdings sollte man es auch nicht übertreiben.