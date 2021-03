Fit für den Herbst? Sieben Tipps

Es wird dunkler, nasser und vor allem kälter. Was der Körper jetzt alles braucht, um gesund durch den Herbst zu kommen.

1. Bewegung an der frischen Luft

Bewegung an der frischen Luft trotz Regen und Wind tut dem Immunsystem gut. Sport und ausgedehnte Spaziergänge regen die Durchblutung an und bringen den Kreislauf in Schwung. Am besten geeignet sind Ausdauersportarten wie Joggen, Schwimmen oder Radfahren. Eine rege Durchblutung verteilt die Abwehrstoffe gleichmäßig und versetzt das Immunsystem in Alarmbereitschaft.