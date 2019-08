Autogenes Training: Innere Ruhe durch Selbsthypnose

Schnell und einfach entspannen durch Selbsthypnose: Das geht mit autogenem Training. Etwas Übung ist bei diesem Verfahren allerdings nötig.

Richtig abschalten und zu sich selbst finden. Den Kreislauf aus belastenden Gedanken und Ängsten verlassen. Ruhe trotz Verpflichtungen, Zeitdruck und Stress. In solchen Situationen können Entspannungsmethoden wie das Autogene Training helfen. Wer regelmäßig übt, spürt schon nach kurzer Zeit positive Effekte.

Das Verfahren geht zurück auf den Haus- und späteren Nervenarzt Prof. Johannes Heinrich Schultz (1884-1970), der es in den 1920er Jahren in Breslau entwickelte. Grundlage waren seine Erfahrungen aus der Hypnose, erläutert die Ärztin und Buchautorin Delia Grasberger aus München: Patienten berichteten ihm, dass sich ihr Körper während der Fremdsuggestion schwerer anfühlte und von einer angenehmen Wärme durchströmt war. Schultz habe vermutet, dass die Schwere mit Muskelentspannung und die Wärme mit einer Erweiterung der Blutgefäße und damit einer guten Durchblutung gleichzusetzen sei.

«Ihm kam dann der Gedanke, dass es gut sein müsste, wenn der Mensch diese heilsamen Zustände selbst hervorbringen könnte», ergänzt der Psychologe Dietmar Ohm von der Deutschen Gesellschaft für Entspannungsverfahren in Lübeck. Daraufhin entwickelte Schultz das Autogene Training: Durch eine Art Autosuggestion oder Selbsthypnose kann sich fast jeder mit entsprechender Übung selbst eine tiefe, tranceartige Entspannung verschaffen. Das erklärt auch den Namen der Methode: «Autogen» heißt so viel wie «selbsttätig».

Das Ziel sei, sowohl körperlich als auch geistig zu entspannen, sagt Prof. Friedhelm Stetter von der Deutschen Gesellschaft für Ärztliche Hypnose und Autogenes Training in Neuss. Angestrebt werde ein Zustand, der dem kurz vor dem Einschlafen ähnelt: Die Muskelspannung zum Beispiel lässt nach, die Atemfrequenz wird langsamer, der Gemütszustand ruhiger. Stresshormone werden abgebaut, die Immunabwehr kann sich regenerieren. «Angst, Anspannung und Depressivität werden reduziert», fügt Stetter hinzu.

Ohm zufolge war Johannes Heinrich Schultz der Ansicht, dass der Mensch täglich zwischen einem Zustand der Aktivität, Arbeit und Leistungssteigerung und einem Zustand der Regeneration hin- und herschwingen sollte. Viele blieben aber im ersten, dem sogenannten ergotropen Zustand verhaftet, so dass sie sich überfordern und negativen Stress erleben.

Autogenes Training gegen Schmerzen

Das Autogene Training helfe, in den zweiten, den trophotropen Zustand umzuschalten - und diene damit dem Gesundheitsschutz: Es trage dazu bei, in stressigen Situationen gelassener zu bleiben und sogenannte psychovegetative Beschwerden wie Kopf-, Rücken- oder Magenschmerzen zu vermeiden - also typische Stressreaktionen gar nicht erst entstehen zu lassen.