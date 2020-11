Menü: Entenbrust mit Calvados-Sauce

(0) Vielen Dank!

Vorspeise: Klare Gemüsebrühe mit Eierstich Hauptgang: Entenbrust mit Calvados-Sauce Abschluss: Camembert mit Waldfrüchten

© Wirths PR

Menü für 4 Personen

Vorspeise: Klare Gemüsebrühe mit Eierstich

Zutaten: 1 Zwiebel

1 Möhre

1 Stück Sellerie

1 Petersilienwurzel

1 kleine Stange Lauch

3EL Butter, 1 1/2l kaltes Wasser

Salz, Pfeffer, Muskat

2 Eier, 100ml Milch, Salz, Muskat

Zubereitung: Das Gemüse waschen, putzen und klein schneiden. In heißer Butter kurz anrösten, mit dem Wasser aufgießen, würzen, gut 1 Stunde köcheln lassen, anschließend abseihen. Die Eier mit Milch gut verquirlen, würzen, in eine kleine, gebutterte Kastenform geben und solange im Wasserbad kochen, bis die Masse stockt. Mit einer Plätzchenform vier Sterne ausstechen, in Suppenteller legen und mit Gemüsebrühe auffüllen.

© karepa - fotolia.com Gans to go: Gänsebraten für zuhause bestellen Gans to go: Die Weihnachtsgans oder Entenbraten in verschiedenen Variationen fertig nach Hause bestellen - eine Auswahl an Restaurants und Lieferservices mit Gänse-Angeboten in Berlin. mehr

Hauptgang: Entenbrust mit Calvados-Sauce

Zutaten: 2 Entenbrüste à 350g

750g vorgekochte Kartoffeln

1Apfel, 300g Zuckerschoten

1 Dose Babyäpfel (Kirschäpfel mit Stiel)

0,2l Sahne, 150g Créme fraîche, 3cl Calvados

Butter, Salz, Pfeffer, Muskat, 1/2TL Zucker

Zubereitung: Kartoffeln in dünne Scheiben schneiden und in eine mit etwas Butter ausgestrichene Auflaufform legen. Sahne mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen, darüber gießen und das Ganze bei 200°C im Ofen gut 20 Minuten backen. Inzwischen die Entenbrüste waschen, trocken tupfen, würzen und im heißer Butter mit der Hautseite nach unten ca. 5Minuten anbraten. Umdrehen und nochmals einige Minuten braten. Die Entenbrüste aus der Pfanne nehmen und gut 5Minuten mit der Fettseite nach oben im Ofen weiterbraten, anschließend warm stellen. Den Fond mit Calvados löschen, eventuell entfetten, Crème fraîche zugeben, mit Salz, Pfeffer und Zucker würzen. Aus dem geschälten Apfel einige Kugeln ausstechen und im Fond kurz mitschmoren lassen. Die Zuckerschoten putzen, in wenig Salzwasser kurz blanchieren, abtropfen lassen und in etwas heißer Butter schwenken. Die Entenbrust tranchieren, mit den Zuckerschoten und den abgetropften Babyäpfeln, dem Kartoffelgratin und der Calvados-Sauce servieren.

Abschluss: Camembert mit Waldfrüchten

Zutaten: 150g Camembert

300g Waldfrüchte

© Drobot Dean - stock.adobe.com Berlin-Mail für Individualisten Zeig, dass Du Berliner bist und sichere Dir Deinen.Namen@Berlin.de als E-Mail-Adresse. Die sichere und zuverlässige Berlin-Mail bietet alles, was Du für den Alltag im Internet brauchst. mehr

Zubereitung: Die Hälfte der Waldfrüchte fein pürieren. Den Camembert auf vier Dessertteller verteilen, mit dem Fruchtmus und den aufgetauten Waldfrüchten servieren.

Fotostrecken: Cocktail-Klassiker selbst gemixt Zurück Weiter © Bundesverband der Deutschen Spirituosen-Industrie und Importeure Cocktails

© Bundesverband der Deutschen Spirituosen-Industrie und Importeure Mojito

© Bundesverband der Deutschen Spirituosen-Industrie und Importeure Tequila Sunrise Gourmets-Tipps: Würze, Kräuter, Öl Zurück Weiter © dpa Basilikum

© dpa Salz

© dpa Foodstyling Das perfekte Dinner- So gehts Zurück Weiter © dpa Das perfekte Dinner- für Sie und Ihre Gäste!

© Wirths PR Das Menü

© dpa Die Getränke