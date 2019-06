Diese kalte Tomatensuppe aus Andalusien ist ein kühler Genuss bei heißen Temperaturen.

Zubereitung

Die Paprika waschen, putzen und in feine Würfel schneiden. Die Schalotten ebenfalls würfeln. Tomaten waschen und in heißes Wasser legen, bis die Haut leicht aufplatzt. Dann enthäuten und in feine Würfel schneiden.