Möhrenmuffins mit Cheesecakefüllung

Die Cheesecakenote und die buttrigen Zimtstreusel machen die Möhrenmuffins für den Osterbrunch perfekt. Und dank Karotten ist der Teig herrlich saftig und natürlich bunt.

Zubereitung:

1. Den Backofen auf 175 Grad Umluft vorheizen.



2. Die Möhren reiben und zur Seite stellen.



3. Die Eier mit dem Zucker in eine Rührschüssel geben und schaumig schlagen.



4. Salz und Pflanzenöl dazugeben und unterrühren.



5. Mehl, Backpulver und gemahlene Mandeln mischen und zusammen mit den geraspelten Möhren in die Rührschüssel geben.



6. Alles zu einem glatten Teig verarbeiten.



7. Den Teig auf die vorbereiteten Muffinförmchen verteilen.



8. Alle Zutaten für die Cheesecakefüllung mit einem Schneebesen verrühren und auf dem Möhrenteig verteilen.



9. Die Muffins auf ein Blech oder Gitter stellen und im vorgeheizten Backofen 10 Minuten backen.



10. In der Zwischenzeit die Streusel vorbereiten. Dazu alle Zutaten in eine Schüssel geben und mit den Händen zu einem glatten Teig verkneten.



11. Dicke Streusel formen und auf die Muffins verteilen.



12. Die Muffins bei gleicher Temperatur noch weitere 15-20 Minuten zu Ende backen, bis die Streusel goldbraun sind. Dabei Stäbchenprobe nicht vergessen: Wenn am Holzstäbchen kein Teig mehr kleben bleibt, sind die Muffins gut.



13. Nicht wundern, die Cheesecakefüllung versteckt sich an manchen Stellen ein wenig, der zitronige Geschmack kommt aber herrlich durch.